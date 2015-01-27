В Авдіївці та Дзержинську під обстрілом загинули троє мирних жителів - МВС

Про це повідомив начальник Головного управління МВС України в Донецькій області В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.

«Всю ніч бойовики обстрілювали Авдіївку і Дзержинськ. Загинули 3 людини», - написав він.

«У Дзержинську снаряд терористів влучив у приватне домоволодіння. Знайдена мертвою жінка, 88 років», - повідомив Аброськін.

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Крім цього, в Авдіївці після огляду руйнувань на вулиці Корольова слідчо-оперативна група міськвідділу міліції виявила сімейну пару, яка загинула в результаті пожежі через влучення снаряда.