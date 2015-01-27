В Авдіївці та Дзержинську під обстрілом загинули троє мирних жителів - МВС
14:43, 27 січня 2015Війна
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В Авдіївці та Дзержинську Донецької області загинули 3 людини в результаті нічного обстрілу бойовиків.
REUTERS
Про це повідомив начальник Головного управління МВС України в Донецькій області В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.
«Всю ніч бойовики обстрілювали Авдіївку і Дзержинськ. Загинули 3 людини», - написав він.
«У Дзержинську снаряд терористів влучив у приватне домоволодіння. Знайдена мертвою жінка, 88 років», - повідомив Аброськін.
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Крім цього, в Авдіївці після огляду руйнувань на вулиці Корольова слідчо-оперативна група міськвідділу міліції виявила сімейну пару, яка загинула в результаті пожежі через влучення снаряда.
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