Вихідні у 2019 році: коли відпочиватимуть українці

У січні українці отримають додаткові вихідні 1 і 7 числа.

В українців у 2019 році буде 12 додаткових вихідних на честь релігійних і державних свят. Графік був затверджений законом України "Про працю".

Так, у січні українці отримають додаткові вихідні 1 і 7 числа. Вихідним буде і 31 грудня, але з відпрацюванням 29 числа. Також українці традиційно відпочинуть на травневі свята, День Конституції і Незалежності.

Встановити такі святкові дні:

- 1 січня — Новий рік;

- 7 січня — Різдво Христове;

- 8 березня — Міжнародний жіночий день;

- 1 травня — День міжнародної солідарності трудящих;

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- 9 травня — День Перемоги;

- 28 червня — День Конституції України;

- 24 серпня — День незалежності України;

Робота також не провадиться в дні релігійних свят:

- 7 січня — Різдво Христове;

- один день (неділя) — Великдень;

- один день (неділя) — Трійця.

Крім того, вихідними днями будуть також 14 жовтня - День захисника України і 25 грудня - католицьке Різдво.

Як повідомляв УНІАН, у Києві почали прикрашати головну ялинку країни.