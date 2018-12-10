Іменини Анни 11 грудня: значення імені та поздоровлення

Ім'я Анна дуже давнє і має єврейське походження. Воно часто зустрічається в Біблії і в перекладі означає «божа милість», «благодать».

11 грудня іменини у Анни та Параскеви, однак покровителькою цього дня вважається свята мучениця Анісія Масланова, або мучениця Анна, яка прийняла мученицьку смерть за відкрите і тверде сповідання християнської віри.

Тому для народжених 11 грудня дівчаток рекомендується вибирати саме ці імена.

Що означає ім'я Анна

Ім'я Анна дуже давнє і має єврейське походження. Воно часто зустрічається в Біблії і в перекладі означає «божа милість», «благодать». Також існують версії, за якими тлумачення звучить, як «мила», «симпатична». В даний час це ім'я є найпоширенішим у всьому світі. Разом з цим ім'ям дитина отримає цілу низку таких позитивних якостей, як комунікабельність, миролюбність, активність, цілеспрямованість і добру вдачу.

Що потрібно робити в день ангела

Відзначати іменини не тільки данина традиції, це має бути духовною потребою. В цей день в молитвах треба просити свого Ангела Хоронителя про найзаповітніші бажання і дякувати йому за допомогу.

Як краще вести спілкування з Анною

Не варто надто згущувати фарби, розповідаючи Анні про свої труднощі, вона і без цього здатна вас зрозуміти і допомогти, безвихідь же у вашому голосі може ввергнути її в жорстоку депресію. Якщо ви хочете зробити Їй приємне, подаруйте їй трішки оптимізму і легкого відношення до життя.

Привітання Анни з днем ангела

Анна, в цей день прекрасний

Як завжди чудова,

Твоя сила, твоя хоробрість

З кожним днем все більше міцніє.

Ти добра, ти даруєш людям

Багато радості і щастя,

Так і нехай ти теж будеш

В них, як в озері купатися.

Ти чарівна і прекрасна,

І душа компаній всіх,

Хай лунає всюди

Твій щасливий гучний сміх.

***

Мила Анно, я тебе вітаю і хочу побажати, щоб дорога твого життя була довгою та щасливою, щоб на шляху тобі зустрічались добрі люди і вірні друзі, щоб у будь-якій діяльності ти була самою досконалістю, щоб тебе щиро любили і цінували тебе.