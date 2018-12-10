Вчителям підвищать зарплату, якщо вони знімуть свої уроки на відео

Крім того вчитель повинен буде здати тести ЗНО.

Вчителям доведеться знімати свої уроки на відео, якщо вони хочуть отримати підвищення зарплати.

Як повідомляє EtCetera, у Міносвіти затвердили умови для проходження вчителями сертифікації, яка і вплине на зарплату педагогів.

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Для того, щоб здати сертифікацію, учитель повинен буде здати тести ЗНО та пройти оцінювання рівня його викладання эксператми. Саме для другого пункту і потрібен буде відеозапис уроку.

Кожен учасник сертифікації повинен зробити відеозапис проведеного ним заняття або фрагментів уроків загальною тривалістю від 15 до 30 хвилин. На відео учитель повинен буде максимально вдало продемонструвати свою педагогічну майстерність, а також розкрити вміння та здібності учнів. Після цього педагогові доведеться зробити опис заняття.

Також обов'язковою умовою є отримання дозволу на проведення відеозапису від батьків учнів.

Ті вчителі, які виконають всі умови та пройдуть сертифікацію, отримають надбавку до зарплати у розмірі 20% від окладу.