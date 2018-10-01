Міносвіти запроваджує ЗНО з двох предметів у коледжах і закладах профосвіти

Починаючи з 2019 року першим буде тестування з української мови і літератури, а другим - на вибір математика або історія України (період ХХ – початок ХХІ століття).

У 2019 році учні закладів професійної освіти та студенти вишів, які отримуватимуть атестат про повну загальну середню освіту, складатимуть державну підсумкову атестацію в формі зовнішнього незалежного оцінювання з двох предметів.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки України з посиланням на відповідний наказ, яким врегульовано проведення ЗНО 2019 року.

Так, першим буде тестування з української мови і літератури, а другим - на вибір математика або історія України (період ХХ – початок ХХІ століття).

Читайте такожЗНО з математики стане обов'язковим для всіх випускників

У МОН нагадали, що у 2019 році ЗНО проходитиме з 20 травня до 12 липня. Кожен зареєстрований учасник зможе скласти тест щонайбільше з 4 навчальних предметів з переліку: українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова.

Випускникам шкіл результати ЗНО з 3 предметів зараховуватимуться як оцінка за ДПА. Вони мають обов’язково скласти: українську мову і літературу; математику або історію України (на вибір учасника); один предмет з переліку (історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька, французька мова).

Результат тесту з іноземної мови зараховуватиметься як ДПА за виконання випускниками шкіл завдань: академічного рівня, якщо вони вивчали цю мову на рівні стандарту або академічному рівні; академічного та профільного рівнів, якщо вивчали мову на профільному рівні.