Порошенко: 45 тисяч мобілізованих вже вирушили на навчання

12:18, 29 січня 2015
Суспільство
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Вже 45 тис. мобілізованих пройшли медичне обстеження і вирушили у навчальні центри та військово-навчальні заклади збройних сил.

В учебные центры поехали уже 45 тыс. мобилизированных / фото пресс-служба Министерства обороны

Про це в ході церемонії покладання квітів до пам'ятного Хреста Героям Крут повідомив президент Петро Порошенко.

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Він зазначив, що мобілізація проходить за планом і без порушень. "З 20 січня вручено 73 тис. повісток, а без повісток, до речі, тільки за тиждень записалися добровольцями на службу понад 2,5 тис. українських патріотів", - сказав глава держави.

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