Порошенко: 45 тисяч мобілізованих вже вирушили на навчання
12:18, 29 січня 2015Суспільство
6560 0
Вже 45 тис. мобілізованих пройшли медичне обстеження і вирушили у навчальні центри та військово-навчальні заклади збройних сил.
В навчальні центри поїхали вже 45 тис. мобілізованих / фото прес-служба Міністерства оборони
Про це в ході церемонії покладання квітів до пам'ятного Хреста Героям Крут повідомив президент Петро Порошенко.
Читайте такожНе всіх мобілізованих громадян відправляють у зону АТО - Міноборони
Він зазначив, що мобілізація проходить за планом і без порушень. "З 20 січня вручено 73 тис. повісток, а без повісток, до речі, тільки за тиждень записалися добровольцями на службу понад 2,5 тис. українських патріотів", - сказав глава держави.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter