Порошенко: 45 тисяч мобілізованих вже вирушили на навчання

Про це в ході церемонії покладання квітів до пам'ятного Хреста Героям Крут повідомив президент Петро Порошенко.

Читайте такожНе всіх мобілізованих громадян відправляють у зону АТО - Міноборони

Він зазначив, що мобілізація проходить за планом і без порушень. "З 20 січня вручено 73 тис. повісток, а без повісток, до речі, тільки за тиждень записалися добровольцями на службу понад 2,5 тис. українських патріотів", - сказав глава держави.