Мобілізація-2015: як проводжають до війська українських чоловіків (фото, відео)
20:51, 29 січня 2015Суспільство
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Підтримати своїх синів, чоловіків і братів прийшли цілими родинами.
Сьогодні у Києві в Деснянському районному військкоматі відбулася відправка до війська мобілізованих чоловіків.
За півмісяця мобілізації було роздано 75 тисяч повісток
Як повідомляв УНІАН, перша хвиля нинішньої мобілізації до лав ЗСУ почалася 20 січня і триватиме 90 днів.
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В цілому мобілізація в 2015 році буде проходити в три етапи і триватиме з січня по серпень. Другий етап розпочнеться орієнтовно з квітня і триватиме 60 днів, а третій етап - з червня і також триватиме 60 днів.
Протягом цього року в ЗСУ планується мобілізувати 200 тисяч українців.
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