Адвокат потерпілих заявив про затримання підозрюваних у вбивстві екс-заступника мера Слов'янська

Про це кореспонденту УНІАН повідомив представник інтересів дружини убитого, адвокат Артур Мурадов.

«Мені сказали, що начебто затримані ці люди. Їм оголошено про підозру та обрано міру запобіжного заходу», - сказав Мурадов, зазначивши, що не володіє інформацією, де були затримані підозрювані.

За його словами, затримання відбулося минулого тижня. Слідство у справі вестиме прокуратура Донецької області.

За словами Мурадова, наразі в одне провадження об’єднані матеріали відкритих справ за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох або більше осіб), ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Читайте такожУ Донецькій області знайдено тіла колишнього першого заступника мера Слов'янська і його водіяЯк повідомляв УНІАН, Кульматицький безслідно зник увечері 28 січня. Його викрали разом з власним автомобілем та водієм, коли він під`їхав до свого будинку. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

31 січня в Олександрівському районі Донецької області виявили тіла Кульматицького та його водія.

Довідка УНІАН. Колишнього мера Слов`янська Донецької області Штепу було затримано у липні 2014 року за підозрою у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації).

18 серпня народний депутат від «Батьківщини» Андрій Павловський закликав СБУ перевірити діяльність деяких посадових осіб органів місцевого самоврядування східних областей України на предмет їхньої співпраці із терористами.

Зокрема, за даними Павловського, Кульматицький був «правою рукою Штепи», керував схемами відмивання бюджетних коштів та забезпечував домовленості «Донецької народної республіки» з місцевою владою.