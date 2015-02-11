Очільник УПЦ МП висловив співчуття близьким загиблих під час обстрілу Краматорська

Текст звернення оприлюднено на офіційному сайті УПЦ МП.

"У зв'язку з черговим актом насильства в Краматорську, який забрав життя 16 мирних громадян (за останніми даними,17 - ред.), хочу висловити щирі слова співчуття правлячому архієрею Горлівської єпархії, архієпископу Горлівському і Слов'янському Митрофану, всім рідним і близьким загиблих, а разом з ними і всім, хто сприймає трагедію на сході України як своє особисте горе", - йдеться у зверненні.

Митрополит Онуфрій зазначає, що УПЦ МП засуджує війну і насильство.

"Від того, що ми щодня чуємо про нові й нові людські жертви, наше серце не повинне звикати до цієї сумної статистики. Українська православна церква в черговий раз рішуче засуджує війну і насильство. Всі політичні суперечності мають вирішуватися суто мирним шляхом. Політикам слід негайно докласти всі зусилля для того, аби припинити потік жертв серед мирного населення", - закликає він.

Предстоятель УПЦ МП звертається зі словами підтримки до потерпілих від обстрілу і закликає всіх вірян до молитви.

Читайте такожУ Краматорську 12 лютого оголошено жалобу за загиблими під час обстрілу"Мої особливі слова підтримки я звертаю до всім поранених і покалічених унаслідок артиллеристского обстрілу. Нехай Господь полегшить ношу вашого життєвого хреста. Закликаю всіх вірних чад Української православної церкви піднести свої щирі молитви за цих людей, а особливо за невинних дітей, які отримали поранення від розриву снарядів.

Вознесем молитви за вічний спокій вбитих жителів Краматорська, а з ними і всіх мирних жителів Донбасу, чия пролита кров нехай стане жертвою для прощення всіх їх вільних і невільних гріхів. Всемилостивий Господь Своєю Благодаттю нехай Сам утре сльози всіх стражденних людей на сході нашої Батьківщини і скоріше пошле довгоочікуваний мир Українській землі", - йдеться у зверненні.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок артилерійського обстрілу терористами Краматорська 10 лютого загинули 17 осіб. За даними прес-служби президента України, у цілому постраждали 64 людини (29 військових і 35 цивільних). Серед постраждалих 10 тяжкопоранених. Пошкоджено 41 будинок.

11 лютого в Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що підтримувані Росією бойовики при обстрілі Краматорська використовували касетні боєприпаси.

Виконувач обов'язків спікера Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов сказав, що під час обстрілу Краматорська бойовики застосували чотири ракетні установки "Смерч".

"Вогонь бойовики вели з району Горлівки і, ймовірно, з населеного пункту Ясенівка. Терористи використовували касетні боєприпаси, які заборонені Женевською конвенцією", - підкреслив Селезньов.