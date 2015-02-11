Помер ще один постраждалий від обстрілу в Краматорську

Про це повідомляє Донецька ОДА.

"Внаслідок обстрілу Краматорська з території, контрольованої «ДНР», від розривів снарядів, що перебувають на озброєнні в Російській Федерації, загинули 17 людей, з них троє померли в лікарні", - йдеться в повідомленні.

Станом на ранок середи в стаціонарах лікарень залишаються 34 поранених, у тому числі 4 дитини.

Читайте такожУ Краматорську 12 лютого оголошено жалобу за загиблими під час обстрілу"Наймолодший із постраждалих, трирічний Клим, перебуває в реанімації у важкому стані. Йому та іншим постраждалим надається вся необхідна медична допомога", - повідомили в ОДА.

Як повідомляв УНІАН, вчора в 12.30 Краматорськ зазнав артилерійського обстрілу із застосуванням реактивних систем залпового вогню. За даними експертизи ОБСЄ, вогонь вівся з південного сходу - напрямку, в якому розташовані території, підконтрольні незаконним збройним формуванням.

Загинули 17 людей, поранено понад 60, в тому числі військовослужбовці.

Удару було завдано по штабу антитерористичної операції, а також житлових кварталах міста.

Голова Донецької ОДА Олександр Кіхтенко повідомив, що з Горлівки по Краматорську бойовики випустили з РСЗВ «Смерч» 32 ракети.