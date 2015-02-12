До кінця лютого в Україні буде працювати півтисячі спостерігачів від ОБСЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Дніпропетровську повідомив голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан.

«Їх завдання - спостерігати за режимом припинення вогню. Якщо буде потрібно додаткове спостереження з моніторингу кордонів, то тоді люди розподілятимуться і в разі необхідності ОБСЄ залучить додаткові ресурси», - сказав він.

За словами Апакана, всього до кінця лютого в Україні очікується 500 спостерігачів ОБСЄ. Він також зазначив, що, крім того, зараз на організацію працюють близько 450 українських співробітників: асистенти, експерти, юристи і політологи.

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«Тому ми говоримо, що загальна кількість співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні становить близько 1 тис. осіб», - уточнив Апакан.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 лютого, в Мінську за підсумками переговорів лідерів "нормандської четвірки", які тривали більш як 16 годин, затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, підписано декларацію лідерів України, Франції, Німеччини і РФ на підтримку цих заходів.

Заступник керівника СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хаг заявив про те, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні вітає рішення за результатами зустрічі "нормандської четвірки" в Мінську і готова взяти на себе виконання завдань, передбачених цими рішеннями.