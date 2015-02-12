ОБСЄ вітає результати переговорів у Мінську - Дзанньєр

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Дніпропетровську повідомив Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Дзанньєр.

«Загалом ОБСЄ вітає підсумки зустрічі в Мінську, вважає їх важливими і потрібними, такими, що сприятимуть стабілізації і миру в Україні. Ми аналізуємо підсумки цих зустрічей і це вплине (на те), що конкретно робитиме місія ОБСЄ на місцях. Перші висновки після переговорів - перш за все, повинні дотримуватись Мінські домовленості, досягнуті у вересні минулого року. За результатами сьогоднішньої зустрічі ми можемо вирішити – чи відповідають завдання місії нинішньому моменту чи потрібно вносити зміни в мандат місії для ефективнішого виконання завдань ОБСЄ», - заявив Дзанньєр.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 лютого, в Мінську за підсумками переговорів лідерів «нормандської четвірки», які тривали понад 16 годин, затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, підписано декларацію лідерів України, Франції Німеччини і РФ на підтримку цих заходів.