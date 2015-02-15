На Хрещатику під час ходи розгорнули прапори України та Литви

З такою ініціативою виступило посольство Литви, передає радіо "Свобода". Декілька сотень людей пройшлися з прапорами вулицею Хрещатик до Європейської площі, де з’єднали їх у єдине "серце".

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"Ці прапори символізують нашу любов і підтримку Україні. Подібні акції проходили у великих містах Литви. Дуже скоро ці прапори будуть розгорнуті і в Брюсселі. Таким чином ми хочемо всім показати, що треба берегти свою свободу і незалежність", – пояснив співорганізатор акції Ерікас Друскінас.

Аналогічна акція демонстрації державних прапорів України та Литви відбулась у Вільнюсі 3 жовтня 2013 року на підтримку європейської інтеграції України, а також 11 березня 2014 року – на підтримку її суверенітету.