Буковинські волонтери постачатимуть в АТО сало в тюбиках
15:54, 18 лютого 2015Суспільство
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Волонтери з організації "Буковина-українському війську"' повідомили про винахід нового типу упаковки для сала - в тюбику.
REUTERS
Про це йдеться на сторінці організації в Facebook.
"Наша Наталія (волонтер - ред.) завжди намагається щось приготувати щоб нашим бійцям було максимально корисно. Імбирний чай, "Буковинський борщик", і ноу хау - сало в тюбику. Презентація завтра. Перша партія буде відправлена на передову. СЛАВА УКРАЇНІ!!!", - сказано в повідомленні.
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