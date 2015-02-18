Буковинські волонтери постачатимуть в АТО сало в тюбиках

Про це йдеться на сторінці організації в Facebook.

"Наша Наталія (волонтер - ред.) завжди намагається щось приготувати щоб нашим бійцям було максимально корисно. Імбирний чай, "Буковинський борщик", і ноу хау - сало в тюбику. Презентація завтра. Перша партія буде відправлена на передову. СЛАВА УКРАЇНІ!!!", - сказано в повідомленні.