Чернігів не зміг стати ”територією без НАТО”

На черговій сесії Чернігівської міської ради депутатам не вистачило одного голосу, щоб прийняти рішення про оголошення Чернігова територією без НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, під час прийняття за основу проекту рішення, який запропонували депутати від КПУ, “за” проголосували 25 депутатів з необхідних 26, тому дане питання зняли з розгляду сесії.

Перед цим запропонований проект рішення викликав тривалу дискусію. Депутати-комуністи наголошували, що Чернігів має стратегічне положення, а тому необхідно врегулювати своє ставлення до НАТО. Таку думку підтримували «регіонали». Так, один з депутатів зазначив, що хоча рішення міськради і не матиме юридичної сили, однак продемонструє ставлення міської громади до цієї проблеми, адже, за його інформацією, 80-85% чернігівців вступ України до НАТО не схвалюють.

У той же час, представники УНП закликали не голосувати за проект рішення, оскільки воно буде суперечити чинному законодавству.

Під час розгляду питання про НАТО на сесії під стінами міськради проходив мітинг близько 150 прихильників КПУ та ПСПУ проти можливого вступу країни до Північноатлантичного альянсу.