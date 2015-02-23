Чубаров: Одне з прихованих завдань окупаційної влади - витіснення населення з Криму

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров відзначає, що останнім часом викрадення та вбивства кримських татар у Криму припинилися, але тривають арешти і судове переслідування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Чубаров сказав під час прес-конференції.

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Він відзначив, що 23 лютого - це день, коли у Криму "відкрито почали реалізовуватися плани по його насильницькому відокремленню від України".

Чубаров нагадав, що у Криму відбувалися системні репресії і обмеження прав людей. В першу чергу, проти тих, кого визначили, як найбільш загрозливих для російських окупантів, - кримських татар, які з перших хвилин демонстрували відвертий спротив анексії, та були організованими, маючи свої представницькі органи, такі як Курултай та Меджліс.

Він наголосив, що влітку та восени 2014 року відбувалися вбивства та викрадення кримських татар. "В останні місяць-півтора ці викрадання і вбивства нібито припинилися. Ми не знаємо нових випадків. Але продовжуються арешти і судове переслідування кримських татар", - сказав Чубаров.

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Голова Меджлісу висловив думку, що переслідуванням кримських татар вирішується кілька завдань – це дезінтеграція кримськотатарської спільноти та демонстрація іншим людям, що "з вами буде таке, як з ними". Крім того, це "розправа з татарами, це відповідає деяким дуже важливим з точки зору російських підходів прихованим завданням, пов'язаним з Кримом".

"Росія бачить Крим виключно як російський форпост. І вона все робить для того, щоб відновити інфраструктуру військову, яка існувала ще за радянських часів. Вона там розбудовує нову систему. На такому форпості Росії не потрібна така чисельність населення. Тим паче, в умовах економічного занепаду. Одне з прихованих завдань окупаційної влади, - це витіснення населення з Криму", - наголосив Чубаров.