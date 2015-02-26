Ченці Почаївської лаври передали УАЗ для вивезення поранених військових з Донбасу

Братія Свято-Успенської Почаївської лаври передала в Кременецький військовий комісаріат автомобіль УАЗ, який призначений для вивезення поранених із зони військового конфлікту. Автомобіль доставлений на схід України.

Як повідомив у коментарі Центру інформації Української Православної Церкви Московського патріархату намісник Свято-Успенської Почаївської лаври митрополит Володимир, монастир надає постійну духовну опіку та гуманітарну допомогу українським військовослужбовцям.

«В такий складний для країни час, коли ллється кров, як ніколи важлива роль Церкви. Тим, хто йде до храму молитися про мир для свого народу, двері завжди відкриті. Тому кожен, хто звернеться до нас за духовною допомогою, її отримає. Ми допомагаємо, чим можемо, і не чекаємо за це якихось нагород. Робили, робимо і з Божою допомогою будемо робити це і в майбутньому», - сказав митрополит Володимир.

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Зокрема, за словами намісника, опіка над військовослужбовцями триває вже давно. Лавру часто відвідують солдати української армії. Обитель передає в зону військових дій святу воду, молитвослови, іконки, хрестики, теплу білизну, продукти, засоби гігієни.

Так, у січні Свято-Успенську Почаївську лавру відвідав батальйон 95-ї аеромобільної бригади з Житомира.

«Ми раді були вітати у себе в храмі захисників нашої Вітчизни. Коли десантники звернулися до нас в лавру з проханням про візит і благословення, ми намагалися влаштувати зустріч так, щоб перебування в нашому монастирі запам'яталося їм назавжди», - розповідає митрополит Володимир.

Бійці, які до цього більше 8 місяців несли службу в зоні АТО на сході України, приклалися до святинь, помолилися у храмах лаври і познайомилися c історією обителі.

Митрополит Володимир зазначив, що в монастирі не відмовляють тим, хто просить про допомогу і додав, що «в тяжкий для всієї країни час, кожен повинен допомагати в міру своїх сил, не сподіваючись на нагороди і шану».