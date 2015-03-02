У березні Росія має намір відправити на Донбас три "гумконвої"

Про це в понеділок на селекторній нараді заявив т.в.о. начальника Національного центру управління в кризових ситуаціях РФ Олексій Смирнов, повідомляє ТАСС.

"В березні планується доставка гуманітарних вантажів трьома колонами", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, Росія з літа 2014 року направляє до зони бойових дій на Донбасі так звані "гуманітарні конвої" - колони вантажівок, зміст яких нікому не відомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

В РНБО заявляють, що всі російські "гумконвої" є лише підтримкою бойовиків. Головним чином, вантажівки завозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

16-й так званий "гумконвой" з Росії перетнув кордон з Україною 27 лютого.