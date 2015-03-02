Мер Сум доручив посилити охорону вокзалів
Міський голова підкреслив, що кількість правоохоронців, які патрулюють міські вокзали, від сьогодні має збільшитися.
Міський голова Сум Олександр Лисенко доручив правоохоронним органам із сьогоднішнього дня посилити охорону вокзалів у місті.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення Лисенко дав правоохоронцям сьогодні, 2 березня, на апаратній нараді.
«У Сумах зараз ситуація в принципі спокійна та стабільна. Але ми все одно маємо посилити охорону у місцях масового скупчення людей, а особливо – на вокзалах. Кількість правоохоронців, які патрулюють міські вокзали, від сьогодні має збільшитися», – наголосив мер.
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Як позитивний факт міський голова відзначив те, що вже зараз правоохоронці здійснюють патрулювання міста із собаками.
«Проте впевнений, що пильність потрібно збільшити», – додав Лисенко.
Наразі в Сумах функціонують залізничний та автобусний вокзали, а також автостанція.