Мер Сум доручив посилити охорону вокзалів

Міський голова Сум Олександр Лисенко доручив правоохоронним органам із сьогоднішнього дня посилити охорону вокзалів у місті.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення Лисенко дав правоохоронцям сьогодні, 2 березня, на апаратній нараді.

«У Сумах зараз ситуація в принципі спокійна та стабільна. Але ми все одно маємо посилити охорону у місцях масового скупчення людей, а особливо – на вокзалах. Кількість правоохоронців, які патрулюють міські вокзали, від сьогодні має збільшитися», – наголосив мер.

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Як позитивний факт міський голова відзначив те, що вже зараз правоохоронці здійснюють патрулювання міста із собаками.

«Проте впевнений, що пильність потрібно збільшити», – додав Лисенко.

Наразі в Сумах функціонують залізничний та автобусний вокзали, а також автостанція.