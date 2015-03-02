Жителі селища, яке постраждало під час боїв у Дебальцевому, досі сидять без світла і продуктів

Як сказано в повідомленні прес-служби голови Луганської ОДА Геннадія Москаля, Троїцьке з початку лютого перебувало на постійній лінії вогню під час боїв за Дебальцеве, тому пережило декілька штурмів бойовиків за участю танків і російських регулярних військ. Більшість жителів виїхали на безпечні території, зараз у селищі проживає близько 300 людей (у мирний час було більше тисячі).

Лінії електропередач тут перебиті, опори повалено, торгові заклади закрито, автобусного сполучення немає. Продукти до Троїцького завозять тільки з гуманітарними вантажами.

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«З початку лютого Троїцьке нещадно обстрілювали з «Градів» й артилерії, тут багато розбитих житлових будинків, є загиблі серед мирних жителів. Крім того, бойовики розбили кам'яну православну церкву, споруджену ще в 1840 році. Навколо церкви безліч вирв від обстрілу, а деякі снаряди влучили прямо в будівлю, пробили дах і вибухнули всередині. Вівтар повністю розбитий, ікони посічені осколками, священні книги валяються на землі... Це один з найбільших православних храмів Луганської області, який пережив дві війни, - громадянську і другу світову», - відзначив Москаль.