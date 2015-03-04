Прикордонники заявляють, що "гумконвой" РФ привіз пальне та рекламні банери

Про це у середу повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

"Значна частина автомобілів перевозила вантаж негуманітарного характеру, а саме: 41 автомобіль – паливно-мастильні матеріали, 1 – рекламні банери невстановленого змісту", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ березні Росія має намір відправити на Донбас три "гумконвої"

В прес-службі наголосили, що російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення чергового (сімнадцятого), так званого "гуманітарного конвою", українська міжвідомча група лише візуально спостерігала без виконання контрольних функцій.

За даними прикордонників, у період з 06.30 до 07.40 через пункти пропуску "Донецьк" (РФ) та "Матвєєв Курган" (РФ) на в’їзд в Україну прослідувало дві колони "гумконвою" у складі 166 автомобілів.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня автомобілі колони МНС Росії з так званою гуманітарною допомогою для Донбасу перетнули кордон України і прямують до Донецька та Луганська.