Російський "гумконвой" перетнув кордон України

Про це сказав заступник начальника Національного центру управління в кризових ситуаціях МНС РФ Олег Воронов, повідомляє РИА Новости.

"На двох прикордонних пунктах пропуску - "Донецьк" і "Матвєєв Курган" - в установленому порядку завершене митне оформлення вантажів, всі автомобілі перетнули кордон. Частина з них прямує до Донецька, інша - до Луганська", - сказав Воронов.

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За його словами, колони "гумконвоя" супроводжують лікарі і психологи, які надають психологічну допомогу жителям Донбасу.

Як повідомляв УНІАН, 17-й "гумконвой" із понад 160 везуть в Донецьку і Луганську області понад 1,8 тисячі тонн нібито гуманітарних вантажів.