На батьківщині Шевченка відзначили 201-у річницю з дня його народження

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, урочистості розпочалися вранці в селі Моринці Звенигородського району. Покласти квіти до пам'ятника матері Тараса Шевченка прийшли жителі Черкаської області та керівники області. Голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко назвав поета пророком українського народу, якому випала доля говорити про нього і від його імені.

Читайте такожУ Львові відзначили 201-у річницю з дня народження Шевченка«Сьогодні Шевченко повинен прокинутися в кожному з нас. Рік тому ми пережили єднання всіх в один народ - збувся заповіт Шевченка. Над усіма площами нашої держави звучали його слова: «Борітеся - поборете, вам Бог помагає...». І сьогодні вони особливо актуальні з огляду на агресію з боку Росії. Десятки наших земляків загинули, захищаючи незалежність нашої країни. У той же час ми робимо все для того, щоб Тарасове слово жило і далі. Зокрема, в школах введуть факультатив шевченкознавців», - зазначив Юрій Ткаченко.

У Моринцях всі бажаючі оглянули експозиції тутешнього меморіального комплексу Національного заповідника «Батьківщина Тараса Шевченка». Після вирушили в село Шевченкове. Тут поклали квіти до пам'ятника Кобзарю. А також відвідали могили його батьків.