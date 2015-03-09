Порошенко вручив Шевченківські премії (фото)

Президент України Петро Порошенко наголошує, що українці є мирною нацією, але захищатимуть свою державу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент заявив під час відвідання Національного музею Тараса Шевченка та вручення Національної премії імені Тараса Шевченка.

"Сьогодні, в час національного оновлення, в час героїчної боротьби українського народу за суверенітет, за територіальну цілісність і, врешті-решт, за незалежність нашої держави, справжню боротьбу - Шевченкові слова є для нас і опорою, і натхненням", - сказав він.

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"На моє переконання, щоб вести дієву боротьбу з агресором, утверджувати незалежність, ми маємо виробити ефективну модель культурної політики. Саме культура стане найпершою гарантією єдності України, буде нашою зброєю у протистоянні спробам розмиття національної ідентичності", - упевнений Порошенко.

Він наголосив, що "ми - мирна нація, але ми будемо захищати свою державу, ми будемо захищати нашу незалежність, ми будемо захищати нашу свободу, демократію".

Глава держави вкотре підкреслив, що Україна прагне миру.

Як повідомляє ТСН, у категорії "Література" премію присудили Мирославові Дочинцю за романи "Криничар. Діяріюш найбагатшого чоловіка Мукачівської домінії" та "Горянин. Води господніх русел".

В категорії "Літературознавство і мистецтвознавство" найкращою стала Ірина Гаюк за книгу "Ілюстрована енциклопедія вірменської культури в Україні". Людмила Монастирська за виконання провідних партій в оперних постановках Національної опери України у сезонах 2009-2013 стала лідером в категорії "Музичне мистецтво".

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Крім того, в інших категоріях відзначені Любомир Медвідь за цикл художніх творів "Ремінісценції", а також п'ятеро митців отримають Шевченківську премію за працю в опері Вагнера "Летючий голландець", що була поставлена в Донецькому національному академічному театрі опери та балету ім. Солов'яненка.

Нагадаємо, лауреатів найпрестижнішої літературної премії країни обрав Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка.