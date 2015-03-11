Проблеми "правосеків" відійшли на задній план - тепер кримчан хвилюють інфляція і безробіття
У Криму основною проблемою місцеві жителі вважають інфляцію, високий рівень безробіття і поганий стан доріг.
Такі дані опитування, проведеного Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦВГД) на території Криму, повідомляють «Крим. Реалії».
Кількість респондентів, які вважають інфляцію основною проблемою півострова, склала 79%.
56% респондентів відзначили високий рівень безробіття, 47% хвилює поганий стан доріг, зі складностями в переоформленні документів зіткнулися 41% опитаних.
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Результати опитування наведені станом на лютий 2015 року.
На 2% зменшилася кількість задоволених фактом "входження" Криму до складу Російської Федерації, так станом на липень 2014 року позитивно оцінили зміну статусу півострова 53% опитаних, до лютого цей показник зменшився до 51%.