Вибух в Одесі кваліфікований як теракт

Про це повідомили у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області. "Кримінальне провадження за фактом вибуху почато за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу ("терористичний акт")", - сказали у відділі.

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Розслідуванням будуть займатися співробітники СБУ.

Як повідомляв УНІАН, минулої ночі в Одесі невідомі підірвали офіс партії "Самопоміч". За даними правоохоронців, вибух стався близько години ночі в офісі, розташованому в бізнес-центрі "Адміральський", що на перетині Адміральського проспекту і вулиці Краснова.

На місці події працюють співробітники міліції, інших надзвичайних служб.

Будівля цього бізнес-центру вже ставала об'єктом атаки: в грудні 2014 року невідомі підірвали тут офіс, орендований волонтерською організацією Далії Северин, яка збирає допомогу для військових у зоні АТО.