У Києві затримано волонтера, який привласнив 100 тисяч гривень, зібраних для бійців АТО

Про це повідомляється на сайті МВС.

Зазначається, що перша підозра щодо колеги у волонтерів одного із благодійних форумів виникла ще влітку. Тоді збирали гроші на придбання бронежилетів та спеціальних металевих листів для захисту позицій одного із батальйонів. Придбанням та доставкою амуніції для воїнів займався нині затриманий.

Фінансову звітність про проведену роботу зловмисник не надавав, виправдовував себе браком часу та зайнятістю. Мовляв, він протягом тижня працює на основній роботі, а кожні вихідні їздить на схід, куди доставляє харчі, одяг для бійців та місцевого населення.

Однак про всяк випадок волонтер виставив на сторінці в соцмережі фото, на яких нібито придбану ним партію спеціальних засобів захисту перевіряють на міцність. Вже згодом було встановлено, що ці фото він взяв в Інтернеті.

Читайте такожКерівництво метро просить міліцію розібратися з волонтерами, які просять гроші у пасажирівАби відвести від себе підозру, молодик періодично відправляв СМС-повідомлення зі словами вдячності від імені бійців на мобільні телефони своїх товаришів. Одного разу навіть він імітував свій "полон": зателефонував серед ночі дівчині-волонтеру та повідомив, що його затримали на блокпості в Донецькій області, при цьому він благав негайно перерахувати на вказану банківську картку 20 тис. грн. Молода жінка допомогла йому, а невдовзі після цього випадку шахрай разом з сім’єю поїхав на відпочинок за кордон.

Зловмисник настільки був впевнений у своїй безкарності, що навіть не стежив за перебігом подій в зоні проведення АТО і почав активно збирати гроші для одного з батальйонів. Шахрай не знав, що відбулася ротація і зазначений загін кілька днів тому повернувся до столиці. Волонтери звернулися до правоохоронців.

Слідчі дії тривали понад два місяці. За цей час правоохоронцями було проведено перевірку руху коштів на особовому рахунку підозрюваного, встановлено та допитано громадян різних регіонів, які перераховували гроші.

На даний час необхідні докази зібрані, затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років. Остаточно долю затриманого визначить суд.