Український і російський театри представлять у Києві написану у в'язниці п'єсу Сенцова

Як повідомили організатори події, це перший драматургічний досвід Олега Сенцова, про який він сам розповів в одному з листів, переданих з тюремного ув'язнення в Лефортово, продюсеру Наталі Йозеф.

Йозеф запропонувала московському Театру.doc представити її на суд глядачів. Перший показ сценічного читання відбувся в Театре.Doc 30 листопада 2014 року, через кілька тижнів на прохання глядачів його повторили також у сахаровському центрі.

Тепер київський театр «ДАХ» запросив режисера Анастасію Патлай у Київ, щоб разом з українськими акторами представити п'єсу київській публіці.

Читайте такожБерлінська Академія мистецтв закликала Росію негайно звільнити Сенцова"Я вирішила, що, як мінімум, глядачеві буде цікаво послухати п'єсу і поміркувати над нею. Вона неоднозначна, суперечлива і жива. Зараз я дуже рада можливості представити п'єсу в Києві, рада майбутній роботі з українськими артистами в чудовому театрі ДАХ, який давно дружить з Театром.doc. Мені здається, сам факт такої спільної творчості надзвичайно важливий саме сьогодні. Думаю, для Олега він теж важливий. Принаймні, він всіляко підтримав цю ідею", - розповіла Патлай.

На думку українського драматурга Наталії Ворожбит, дуже важливий той факт, що читання робитиме російський режисер з українськими акторами.

"Художники різних країн повинні об'єднуватися проти зла. Шкода тільки, що ця акція не зможе радикально наблизити звільнення Олега", - сказала вона.

Читання відбудеться в Центрі Сучасного Мистецтва «ДАХ» 18 березня о 19:00. Всі зібрані пожертви будуть передані родині Олега Сенцова