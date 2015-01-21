Сьогодні в зоні АТО починає діяти особливий режим пересування

09:50, 21 січня 2015
Суспільство
2339 0

З сьогоднішнього дня в зоні АТО запроваджується особливий режим пересування.

Славянск / REUTERS

Як йдеться в сюжеті ТСН.Ранок, перетнути лінію розмежування між підконтрольними Україні територіями і окупованими бойовиками "ЛНР" і "ДНР" можна буде виключно за спеціальними перепустками.

Читайте такожСтали відомі правила перетину межі з зоною АТО

Для отримання перепустки громадяни України та іноземці повинні звернутися до одного з відділів міліції в Маріуполі, Дебальцево, Старобільську та Великій Новосілці.

Жителі підконтрольних бойовикам територій повинні отримувати перепустку на крайніх блокпостах на лінії розмежування.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter