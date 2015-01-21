Сьогодні в зоні АТО починає діяти особливий режим пересування
09:50, 21 січня 2015Суспільство
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З сьогоднішнього дня в зоні АТО запроваджується особливий режим пересування.
REUTERS
Як йдеться в сюжеті ТСН.Ранок, перетнути лінію розмежування між підконтрольними Україні територіями і окупованими бойовиками "ЛНР" і "ДНР" можна буде виключно за спеціальними перепустками.
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Для отримання перепустки громадяни України та іноземці повинні звернутися до одного з відділів міліції в Маріуполі, Дебальцево, Старобільську та Великій Новосілці.
Жителі підконтрольних бойовикам територій повинні отримувати перепустку на крайніх блокпостах на лінії розмежування.
Від сьогодні в зоні АТО вводиться особливий режим пересування
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