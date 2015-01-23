Пропускний режим в зоні АТО посилюватиметься - Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов під час селекторної наради з головами обласних державних адміністрацій з питань безпеки громадян України та захисту найважливіших об’єктів інфраструктури, що проходить під головуванням прем’єр-міністра Арсенія Яценюка.

"Режим не буде скасовуватися, він буде посилюватися", - підкреслив секретар РНБО.

Як повідомляв УНІАН, з 21 січня в зоні проведення антитерористичної операції почала діяти система пропуску для тих, хто перетинає лінію розмежування між Україною і тимчасово окупованими територіями Донбасу.

Той, хто бажає отримати перепустку, повинен подати заявку, в якій повинен обґрунтувати необхідність отримання пропуску, та низку документів. Документи треба подати протягом 10 днів.

Читайте такожТурчинов розповів подробиці обстрілу його колони в зоні АТОПодати заявку на отримання перепустки можна в містах Старобільськ, Дебальцеве, Маріуполь та в селищі Велика Новосілка. Існують разові та багаторазові пропуски.

Раніше в Раді національної безпеки та оборони з метою обмеження руху людей та вантажів через лінію розмежування в зоні АТО визначили 7 пунктів для в'їзду та виїзду з окупованої території.