В мережі з’явилося відео вибуху в офісі "Самопомочі" в Одесі

Відео було опубліковано на офіційному каналі політсили в YouTube.

Як повідомляв УНІАН, вночі 12 березня в Одесі біля офісу партії "Об'єднання "Самопоміч" в бізнес-центрі "Адміральський" спрацював вибуховий пристрій.

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За фактом вибуху розпочали кримінальне провадження за статтею про терористичний акт.

Служба безпеки України в Іллічівську затримала підозрюваних в організації нічного теракту в Одесі.