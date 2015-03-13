В мережі з’явилося відео вибуху в офісі "Самопомочі" в Одесі
01:59, 13 березня 2015Суспільство
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В Інтернеті з’явилося відео вибуху поблизу одеського офісу партії "Самопоміч" в бізнес-центрі "Адміральський".
В мережі з’явилося відео вибуху в офісі "Самопомочі" в Одесі / Таймер
Відео було опубліковано на офіційному каналі політсили в YouTube.
Як повідомляв УНІАН, вночі 12 березня в Одесі біля офісу партії "Об'єднання "Самопоміч" в бізнес-центрі "Адміральський" спрацював вибуховий пристрій.
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За фактом вибуху розпочали кримінальне провадження за статтею про терористичний акт.
Служба безпеки України в Іллічівську затримала підозрюваних в організації нічного теракту в Одесі.
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