Савченко про відновлення голодування: інакше не буду поважати себе

Про це йдеться у листі Савченко, оприлюдненому у Twitter її адвокатами.

За словами Савченко, вона призупинила голодування на 10 днів через численні звернення "добрих людей".

"Інакше, як ви повірите у майбутньому, що мені важлива ваша думка. Я також показала, що мені вистачило мудрості і терпіння йти на компроміс, але компроміс повинен бути двостороннім", - зазначила Савченко.

"Я не безкомпромісна людина, але торгувати правдою і совістю не можу і не хочу", - написала вона.

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Савченко зазначила, що не вважає за можливе йти на компроміси із власною совістю.

"Більше не можу, бо інакше не буду поважати себе", - наголосила льотчиця.

"Із 16 березня 2015 року я продовжую голодування до дня повернення мене в Україну чи до останнього дня мого життя в Росії. До кінця! До переможного кінця!!!" - написала Савченко.

Довідка УНІАН. Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де обвинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Разом з тим, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті. Наприкінці січня 2015 року Савченко також обвинуватили у незаконному перетині російського кордону.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її до ПАРЄ.

У грудні вона оголосила голодування на знак протесту проти свого затримання.

5 березня адвокати Савченко повідомили, що вона вирішила частково припинити голодування, яка тривала понад 80 днів.

14 березня українські лікарі більш як 5 годин оглядали Савченко в московському СІЗО «Матроська тиша».

Сьогодні, 16 березня, вони повідомили, що стан її здоров'я відносно задовільний, однак пізніше адвокат заявив, що льотчиця відновила голодування.