Савченко відновлює голодування

Про це йдеться в листі Надії Савченко, який опублікувала на своїй сторінці в соцмережі перекладач і журналіст Наталія Мавлевич.

Читайте такожСавченко вкрай небажано відновлювати голодування - українські лікарі

"З 16.03.2015 я знову голодую, після 10-ти днів перерви. І, на цей раз, до переможного кінця!!!", - підкреслила в листі Надія Савченко.