Савченко відновлює голодування
16:24, 16 березня 2015Суспільство
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Українська льотчиця Надія Савченко, яка зараз знаходиться в російському СІЗО, прийняла рішення відновити голодування.
REUTERS
Про це йдеться в листі Надії Савченко, який опублікувала на своїй сторінці в соцмережі перекладач і журналіст Наталія Мавлевич.
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"З 16.03.2015 я знову голодую, після 10-ти днів перерви. І, на цей раз, до переможного кінця!!!", - підкреслила в листі Надія Савченко.
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