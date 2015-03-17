Число жертв ДТП на Полтавщині збільшилося до 9 осіб - міліція

Про це повідомив представник МВС України в Полтавській області Юрій Сулаєв на своїй сторінці в Facebook.

За його даними, вчора, 16 березня, в Чутівській лікарні померла 53-річна полтавка, яка була серед травмованих у ДТП пасажирів "Фольксвагена". Ще один пасажир помер у вівторок, 17 березня.

"Сьогодні в лікарні помер ще один пасажир. Загиблих стало 9, травмованих - 7", - написав Сулаєв.

Читайте такожШестеро осіб постраждало при лобовому зіткненні таксі та мікроавтобуса в Києві

Крім цього, за його словами, водія вантажівки затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Також Сулаєв уточнив, що в мікроавтобусі було 14 пасажирів і водій, а серед травмованих вважався і водій вантажівки.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня на Полтавщині зіткнулися вантажівка і мікроавтобус: семеро людей загинули на місці. За попередньою інформацією ДАІ, вантажівка виїхала на зустрічну смугу, по якій в бік Харкова їхав мікроавтобус "Фольксваген". У маршрутці перебувало 15 пасажирів та водій.