На Полтавщині зіткнулися вантажівка та мікроавтобус: семеро людей загинули на місці (фото)

У ДТП в Чутівському районі Полтавської області загинули семеро людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, аварія сталася сьогодні близько 7.00, коли на 375-му кілометрі автодороги Київ-Харків зіткнулися вантажівка «Рено» та мікроавтобус «Фольксваген».

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Семеро людей загинули на місці пригоди, ще дев’ятеро отримали травми різного ступеню тяжкості. На місці працює слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією ДАІ, вантажівка виїхала на зустрічну смугу, якою в бік Харкова їхав мікроавтобус «Фольксваген». У маршрутці перебували 15 пасажирів та водій.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб). Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.