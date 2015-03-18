Сьогодні на вулицях Харкова відбудуться практичні навчання військових

У Харкові на вулицях проходять практичні навчання військових.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, практичні навчання військових розпочалися сьогодні о 9.00.

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«Сьогодні колона вояків кількістю близько 100 осіб у повній екіпіровці та бойовому спорядженні буде пересуватися різними вулицями міста. У зв’язку із цим звертаємось до усіх громадян дотримуватись спокою, не піддаватися паніці та із розумінням поставитися до військових тренувань», - наголосили в міліції.

Зайняття з тактичної підготовки є плановими та мають на меті визначити рівень підготовки мобілізованих осіб й при необхідності надати їм необхідні бойові навички. Триватимуть навчання кілька годин.