Суд арештував двох організаторів заворушень в Костянтинівці
23:35, 18 березня 2015Суспільство
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18 березня Краматорський міський суд заарештував двох жителів Костянтинівки, яких підозрюють в організації масових заворушень після ДТП з українськими військовими.
Суд заарештував двох організаторів заворушень у Костянтинівці / facebook.com/Вячеслав Аброськін
Про це у Facebook повідомив начальник міліції Донецької області В'ячеслав Аброськін.
Двоє заарештованих - 26-річний Єгор Л. і 32-річний Володимир С. - поміщені в Артемівський слідчий ізолятор.
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Їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
"Ще раз повторюю - всі особи, що брали активну участь у масових заворушеннях, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності", - написав Аброськін.
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