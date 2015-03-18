Суд арештував двох організаторів заворушень в Костянтинівці

Про це у Facebook повідомив начальник міліції Донецької області В'ячеслав Аброськін.

Двоє заарештованих - 26-річний Єгор Л. і 32-річний Володимир С. - поміщені в Артемівський слідчий ізолятор.

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Їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

"Ще раз повторюю - всі особи, що брали активну участь у масових заворушеннях, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності", - написав Аброськін.