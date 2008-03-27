Обставини смерті свідка у справі про отруєння Ющенка у Шевченківському РВВС

Один із засновників ТОВ «Фокстрот» Володимир Шульга помер через серцеву недостатність.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків із громадськістю та міжнародних зв’язків МВС України.

Так, за інформацією ДЗГ, В.Шульга, 1957 р.н., вчора був запрошений до Шевченківського райвідділу міліції Києва на допит як свідок у справі про підробку документів, зокрема, трудової книжки.

О 16.45 він приїхав до райвідділу разом зі своїм адвокатом. Після допиту В.Шульзі було запропоновано надати пояснення у зв’язку з перевіркою інформації одного з громадян, якому В.Шульга начебто погрожував вбивством, неодноразово телефонував та надсилав СМС-повідомлення відповідного змісту, у тому числі у нічний час.

Як зазначили у ДЗГ, В.Шульга написав пояснення, а також написав зобов’язання «не здійснювати стосовно цього громадянина протиправних дій».

Після цього він разом із адвокатом залишив будівлю райвідділу міліції, але через 10 хвилин був змушений повернутися, оскільки співробітники райвідділу зателефонували йому з проханням надати уточнення щодо деяких обставин. Коли В.Шульга повернувся до міліції, він заявив, що інші пояснення надаватиме лише у присутності свого адвоката, який на момент його повернення поїхав. Зателефонувавши адвокату і надавши відповідну інформацію, В.Шульга став очікувати на нього у коридорі третього поверху райвідділу. У якийсь момент йому стало зле, і працівники міліції викликали "швидку", бригада якої встигла констатувати лише смерть людини.

За попередніми висновками медиків, причиною смерті стала серцева недостатність.

На місце події виїжджали керівники главку київської міліції, співробітники прокуратури Шевченківського району, працівники внутрішньої безпеки МВС України в м. Києві.

Як повідомлялося, В.Шульга був одним зі свідків у справі про отруєння Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

У день отруєння, 5 вересня 2004 року, на той час кандидат в президенти В.ЮЩЕНКО вечеряв на дачі на той момент заступника голови СБУ Володимира САЦЮКА і в гостях у тодішнього співвласника "Фокстроту" Олега ГОЛОВІНА.

Організатором другого візиту був В.Шульга. Саме він розповів, що страви, які подавали на стіл, замовили в Києві: взяли суші в японському ресторані і форель. На вечері були також виконавчий директор "Фокстроту" Віталій ГРИСЬКО, з боку В.ЮЩЕНКО були присутні Олексій ІВЧЕНКО, Давид ЖВАНІЯ, Євген ЧЕРВОНЕНКО і ще один незнайомець, грузин за національністю.

У грудні 2006 року В.ЮЩЕНКО заявив, що під час президентської кампанії 2004 року він був отруєний на дачі В.САЦЮКА.