Шевченківський суд зупинив дію наказів «Укрзалізниці» про звільнення керівництва ПЗЗ

Про це повідомили у прес-службі ПЗЗ.

Рішення, яке суд ухвалив 23 березня, підлягає негайному виконанню.

Нагадаємо, що на підприємстві визнали відповідні накази Бланка злочинними, такими, що прямо суперечать законодавству України. Так, у п’ятницю, 20 березня, близько 1500 залізничників пікетували Адміністрацію Президента з вимогою провести ретельну перевірку незаконного звільнення керівництва ПЗЗ, внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування кримінального правопорушення.

Залізничники посилаються на 4 статтю Закону України «Про залізничний транспорт», якою встановлено, що «створення, реорганізація, ліквідація та визначення територіальних меж залізниць, призначення і звільнення їх керівників здійснюються рішеннями Кабінету Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту». При цьому в.о. Генерального директора «Укрзалізниці» не є керівником Державної адміністрації залізничного транспорту України, не має повноважень на підписання наказів на звільнення всього керівного складу столичної магістралі та таким чином перевищив свої службові повноваження.

Також посилаючись на статтю 60 Конституції України, працівники ПЗЗ заявили, що ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази, адже через незаконне звільнення керівництва ПЗЗ 57 тисяч працівників підприємства могли не отримати своєчасно заробітну платню. Також було поставлено під загрозу забезпечення надходження своєчасних платежів до центрального та місцевого бюджетів, зупинено виконання стратегічних завдань держави.