Статус учасника бойових дій отримали вже понад 16 тисяч бійців АТО

Статус учасника бойових дій отримали вже понад 16 тис. військовослужбовців.

Про це повідомив прес-секретар Генерального штабу Збройних сил Владислав Селезньов. Читайте такожПонад 35 тисяч військових повернуться додому у рамках демобілізації "В даний час статус учасника бойових дій вже отримали 16 тис. 177 військовослужбовців та працівників Збройних сил України - учасників АТО", - зазначив він.

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