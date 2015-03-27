Статус учасника бойових дій отримали вже понад 16 тисяч бійців АТО

09:46, 27 березня 2015
Суспільство
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Статус учасника бойових дій отримали вже понад 16 тис. військовослужбовців.

REUTERS

Про це повідомив прес-секретар Генерального штабу Збройних сил Владислав Селезньов.

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"В даний час статус учасника бойових дій вже отримали 16 тис. 177 військовослужбовців та працівників Збройних сил України - учасників АТО", - зазначив він.

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