На подвір'ї приватного будинку на Дніпропетровщині впав та розірвався навчальний снаряд

Про це повідомляє прес-служба Міноборони України.

"В результаті падіння снаряду жертв та руйнувань будівель немає: розбито 2 скла на вікнах будівлі, імовірно вибуховою хвилею. Відповідно до наданої інформації, подія сталася внаслідок виконання навчальних артилерійських стрільб військовослужбовцями військової частини, що розташована неподалік. За попередніми висновками експертів причиною події може бути технічна несправність. До з`ясування обставин події стрільби припинені", - сказано в повідомленні Міноборони.

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Повідомляється також, що на місці падіння снаряду працювала оперативна група Новомосковського МВ ГУМВС України у Дніпропетровській області.

Раніше УНІАН повідомляв, що на Донеччині діти розбирали снаряд, що не розірвався, внаслідок чого двоє з них загинули, п'ятеро поранені.