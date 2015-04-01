У "ЛНР" слідом за "ДНР" вирішили роззброїти бойовиків, які не вступили у "народну міліцію"

Про це повідомляє РИА Новости, з посиланням на так звану прокуратуру "ЛНР".

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"Генеральною прокуратурою ЛНР... будуть вжиті всі заходи виявлення незаконних збройних формувань на території республіки. По мірі виявлення незаконних збройних формувань, які мають в наявності встановлену в переліку указу вогнепальну, холодну збрю чи іншое озброєння, вживатимуться необхідні заходи щодо їх роззброєння", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше глава" так званої "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко доручив до 4 квітня роззброїти бойовиків, які не входять "силові структури республіки".