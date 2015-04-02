Порошенко: Україна відчуває колосальний кадровий голод та брак фахівців

Україна відчуває колосальний кадровий голод і брак по-сучасному освічених фахівців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це президент Петро Порошенко сказав на зустрічі з професорсько-викладацьким складом та студентським активом вищих навчальних закладів Тернопільської області.

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Глава держави поінформував присутніх про виклики, які зараз стоять перед Україною, в першу чергу – боротьбу проти агресора. Він високо оцінив активну участь студентів у волонтерських рухах, котрі, хоч і не підлягають мобілізації, не залишаються осторонь. При цьому президент зазначив, що в час свого студентства він служив два роки, і це позитивно вплинуло на формування його як особистості.

Порошенко наголосив на важливості якісного навчання та виховання освіченої молоді.

«На вас лежить особлива відповідальність за якість навчання, за особливо ретельне ставлення до отримання тих знань, які не лише вам допоможуть побудувати кар’єру, а й будуть корисними для будівництва нової країни, – сказав Порошенко. – Україна майбутнього, незалежність якої ми захищаємо великою ціною, буде такою, якої її побудуєте ви».

Президент наголосив, що держава відчуває колосальний кадровий голод і брак по-сучасному освічених фахівців, які потрібні для проведення змін.

На думку глави держави, усе це є результатом того, що «раніше країна була пронизана корупцією, і нікого не цікавила заробітна плата, оскільки можна було заробляти на хабарях». При цьому президент наголосив, що нині не існує «владної парасольки» над корупцією, і будь-який чиновник відповідатиме у випадку вчинення незаконних дій.

Щодо реформи освіти, то президент зауважив: незважаючи на те, що нині країна вимушена посилено фінансувати оборонну сферу, реформи і видатки на освіту є важливими інвестиціями у майбутнє.

«Розвиток будь-якої країни залежить в першу чергу від рівня освіти її громадян», – підкреслив глава держави.

Він також нагадав про необхідність скорочення кількості вишів.

Крім того, Порошенко назвав однією з основних проблем в освітній галузі надмірну централізацію управління та фінансування освітою. Він зауважив, що «раніше усі освітні питання вирішували через відомства у Києві». Глава держави наголосив, що Україна має позбутися цього, в тому числі і за допомогою децентралізації влади.

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Президент також відзначив важливість розвитку науки і нагадав, що 20 березня цього року було підписано угоду з Європейським Союзом «Про участь в рамковій програмі ЄС з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020» та про набуття Україною статусу асоційованого члена у цій програмі. За словами Порошенка, за допомогою цієї програми Україна отримала можливість формувати наукові консорціуми та отримувати фінансування як координатор проектів.

«Не скористатися такими можливостями, було б вкрай безвідповідально, бо якісна вища освіта не можлива без її поєднання з наукою», – підкреслив глава держави.