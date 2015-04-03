Туреччина планує направити в Крим спостережну місію з прав людини

Як заявив, перебуваючи в Литві, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, це станеться найближчим часом, передає радіо "Свобода".

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Він назвав неприйнятною ситуацію в анексованому Росією Криму. Мевлют Чавушоглу заявив про утиски кримчан, особливо кримських татар.

Нагадаємо, що окупаційна влада Криму сприяла припиненню роботи кримськотатарського телеканалу ATR, якаий припинив мовлення 31 березня. Проблеми з мовленням мають також інші ЗМІ, що входять до медіа-холдингу ATR – дитячий кримськотатарський телеканал Lale, FM-радіостанції "Мейдан" і "Лідер", а також інтернет-видання "15 хвилин"