Туреччина планує направити в Крим спостережну місію з прав людини
12:51, 03 квітня 2015Суспільство
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Туреччина має намір послати неформальну місію для спостереження за порушеннями прав людини в анексованому Росією українському Криму.
Чавушоглу завив про намір направити місію в Крим / www.cnnturk.com
Як заявив, перебуваючи в Литві, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, це станеться найближчим часом, передає радіо "Свобода".
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Він назвав неприйнятною ситуацію в анексованому Росією Криму. Мевлют Чавушоглу заявив про утиски кримчан, особливо кримських татар.
Нагадаємо, що окупаційна влада Криму сприяла припиненню роботи кримськотатарського телеканалу ATR, якаий припинив мовлення 31 березня. Проблеми з мовленням мають також інші ЗМІ, що входять до медіа-холдингу ATR – дитячий кримськотатарський телеканал Lale, FM-радіостанції "Мейдан" і "Лідер", а також інтернет-видання "15 хвилин"
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