Прикордонники отримали перші 10 мільйонів гривень на облаштування кордону з Росією

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

"У відповідності до кошторису, перші кошти на інженерне облаштування кордону в обсязі 10 млн грн вже надійшли до адміністрації Держприкордонслужби. Це дозволить продовжити реалізацію плану інженерного облаштування після завершення підготовчих юридичних та технологічних питань", - зазначив Слободян.

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Також він додав, що до реалізації проекту залучатимуться виключно українські компанії та виробники, і тому близько 40% коштів повернуться в бюджет у вигляді податків.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що Кабмін прийняв рішення про виділення з резервного фонду 865 млн грн для будівництва лінії безпеки на кордоні.

В Державній прикордонній службі заявили, що інженерне облаштування кордону з РФ почнеться з Харківської, Сумської, Чернігівської та частини Луганської області.