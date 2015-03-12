На проект "Стіна" у 2015 році витратять 300 млн гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України, прес-секретар Олег Слободян.

Він зазначив, що на даний момент навколо проекту "Стіна" дуже багато спекуляцій і в той же час наголосив, що роботи з його реалізації тривають. "Роботи ведуться. Я маю на увазі, не тільки роботи в межах безпосередньо кордону, а й роботи щодо юридичного оформлення попередніх рішень уряду і РНБО", - сказав він, нагадавши, що наприкінці 2014 року Держприкордонслужба, отримала 235 млн грн для реалізації проекту інженерного облаштування українсько-російського кордону і адміністративного кордону з тимчасово окупованою АР Крим.

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За словами Слободяна, загалом, з цих коштів було використано 163 млн. "Ці кошти були направлені, в тому числі, на облаштування наших позицій в смузі безпеки вздовж лінії бойових зіткнень. Було обладнано майже 50 блок-постів, закуплені станції зв'язку, обладнано місця для проживання особового складу, модулі для несення служби. Крім цього, велись роботи і на інших ділянках", - додав він.

Прес-секретар також зазначив, що на даний момент за ці кошти на українсько-російській ділянці обладнано понад 137 кілометрів протитанкових ровів, понад 86 кілометрів інженерних загороджень, оновлено понад 1000 кілометрів контрольних смуг тощо.

Він нагадав, що у лютому цього року Кабмін заслухав пропозиції Держприкордонслужби щодо подальшої реалізації проекту "Стіна" і дав доручення опрацювати пропозиції зі зменшення вартості інженерних робіт. В результаті - загальна вартість робіт була знижена майже вдвічі.

"Оскільки Держприкордонслужба не має тих потужностей, щоб самостійно виконувати весь комплекс інженерних робіт, було вирішено залучити до цього генпідрядника... Це рішення, на даний момент, узгоджується у Кабміні. Загалом, на даний момент передбачено на поточний рік, 300 млн грн для виконання першої черги інженерних робіт. Перший транш у розмірі 30 млн очікуємо у березні. Як тільки гроші надійдуть і буде дозволяти погода, активна фаза інженерних робіт на кордоні, одразу відновиться", - резюмував він.

Проект "Стіна" передбачає створення на кордоні двох оборонних рубежів, їх основним призначенням буде недопущення проникнення на територію України супротивника.

Основний обсяг робіт становить близько 1,5 тисячі кілометрів траншей і ходів сполучення, понад 8 тис. окопів для техніки, понад 4 тис. бліндажів і створення 60-кілометрового загородження, яке неможливо підірвати.

28 листопада голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко повідомив, що впродовж 2014-2016 років на проект облаштування держкордону “Стіна” передбачено витратити 8,362 млрд грн. Вартість облаштування 1 кілометру державного кордону в рамках цього проекту в середньому становить 3,7 млн грн.