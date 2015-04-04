Працівники ДАІ врятували 30 пасажирів, загасивши палаючий автобус

Патрульні побачили, як із нього крапала горіла пластмаса, йдеться в сюжеті ТСН.

Інспектори зупинили автобус та наказали всім негайно з нього вийти. Загалом евакуювали понад 30 людей.

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Пасажирів пересадили в інший транспорт, а водій разом з інспекторами загасили вогонь.