Працівники ДАІ врятували 30 пасажирів, загасивши палаючий автобус

00:50, 04 квітня 2015
Суспільство
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У Запоріжжі даішники відвернули трагедію, яка могла статись у пасажирському автобусі. 

ТСН

Патрульні побачили, як із нього крапала горіла пластмаса, йдеться в сюжеті ТСН.

Інспектори зупинили автобус та наказали всім негайно з нього вийти. Загалом евакуювали понад 30 людей.

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Пасажирів пересадили в інший транспорт, а водій разом з інспекторами загасили вогонь.

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