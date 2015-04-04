Працівники ДАІ врятували 30 пасажирів, загасивши палаючий автобус
00:50, 04 квітня 2015Суспільство
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У Запоріжжі даішники відвернули трагедію, яка могла статись у пасажирському автобусі.
Працівники ДАІ врятували 30 пасажирів, загасивши палаючий автобус / ТСН
Патрульні побачили, як із нього крапала горіла пластмаса, йдеться в сюжеті ТСН.
Інспектори зупинили автобус та наказали всім негайно з нього вийти. Загалом евакуювали понад 30 людей.
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Пасажирів пересадили в інший транспорт, а водій разом з інспекторами загасили вогонь.
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