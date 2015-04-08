Кількість українських студентів у Польщі за рік зросла ще на 50%

Як передає кореспондент УНІАН, за офіційними даними, українці вже складають більше половини усіх закордонних студентів, які навчаються у Польщі.

"Зростання кількості закордонних студентів у Польщі зумовлене головним чином безпрецедентним напливом студентів з України. У поточному навчальному році у нас їх вчиться 23,3 тис., або на 8,2 тисяч більше, ніж рік тому. Вони складають вже більше 50% усіх закордонних студентів у Польщі (торік було 42%)", - відзначили в освітній фундації Perspektywy, котра опублікувала коментар до цих даних.

В організації називають це результатом послідовної 10-річної маркетингової кампанії, підготовленої польськими вишами на українському ринку та нинішньою складною ситуацією в Україні.

Крім українців, у польських вишах вчаться багато громадян Білорусі (4,1 тис. студентів), Норвегії (1,5 тис.), Швеції (1,3 тис.) та Іспанії (1,2 тис.).

Загалом кількість іноземних студентів у Польщі за останній рік зросла до понад 46 тис. із 36 тис. у минулому році, або до 3,1% із 2,3% з усіх студентів в країні.

Польська Rzeczpospolita, коментуючи опубліковані дані, відзначає, що українці "рятують" польські вищі навчальні заклади, та зауважує, що до 2020 року в Польщі буде близько 100 тис. іноземних студентів.

Як повідомляв УНІАН, торік кількість українських студентів у польських вишах зросла на 50% після аналогічного росту у попередньому році, коли Польща вперше випередила Німеччину за кількістю студентів з України.

За останні 10 років кількість українських студентів у Польщі зросла в понад 11 разів.

Раніше польські медіа писали про те, що студенти з України можуть стати "рятівним колом" для частини польських приватних вищих навчальних закладів, котрим в найближчі роки через прогнозоване зменшення кількості студентів-поляків, викликане демографічною кризою у Польщі, загрожує банкрутство.

За оцінками експертів, у 2020 роках у польських вишах може вчитися лише 1,2 млн поляків, що на 700 тис. менше, ніж у рекордному для польської освітньої галузі 2005 році.