Частина полонених українських вояків вивезена в Росію - Тандит

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" розповів голова Центру визволення полонених при Міноборони Юрій Тандит.

"Ми знаємо, де знаходяться наші хлопці, незважаючи на те, що та сторона говорить, що ці 16, яких ми забрали минулого тижня, останні. Є факти перебування на території сусідньої держави. Ми знаємо місця, де знаходяться наші хлопці, це прикордонні області, обласні центри, крім Москви і Санкт-Петербурга, Ростов і Курськ. Я думаю, що найближчим часом ми будемо точно знати, чи підтверджується ця інформація (про те, що полонених вивозять також до Криму, - ред.), чи ні", - розповів Тандит.

Він зазначив, що в Міноборони знають, що в полоні бойовиків залишається "близько 300 чоловік, трохи більше".

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"Незважаючи на те, що звільнено більше 2,5 тис. осіб, тут допомагають всі: і волонтери, і Міністерство оборони і Служба безпеки. Про цих 300 людей йде розмова", - додав він.

За словами Тандита, українська сторона підготувала кілька груп бойовиків, - ред.), яких готові передати на ту сторону в будь-який момент.

"Там (у "ЛНР", "ДНР") є посадові особи, які заважають зараз поновити цей процес. Ми сподіваємося, що Росія як учасник мінських домовленостей внесе свій внесок, щоб далі виконувати ці домовленості, не лише щодо відведення важкого озброєння, ну а так само щодо звільнення заручників", - підсумував Тандем.

Нагадаємо, в "ДНР" заявили, що не планують обмін полоненими в найближчі дні. Додамо, що відповідадальна за обмін полонених у бойовиків Дарина Морозова стверджує, що у представників "ДНР" немає більше в полоні українських силовиків.