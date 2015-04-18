У ДонОДА назвали знесення Леніна в Краматорську "актом вандалізму"

Про це повідомляє прес-служба Донецької ОДА.

«Сьогоднішній інцидент з пам'ятником розцінюється як акт вандалізму. Крім того подія може бути використано антиукраїнськими силами для загострення ситуації в регіоні. Зараз розслідуванням інциденту займаються правоохоронні органи», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі підкреслили, що під час ходи, коли всі її учасники зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку, на центральну площу міста невідомі підігнали вантажівку за допомогою тросів звалили пам'ятник Леніну.

«Питання про перенесення пам'ятника Леніну з центральної площі міста в парк ім. Леніна було винесено на порядок денний 48-й сесії Краматорської міськради, яка запланована на 22 квітня поточного року»,- нагадали в обладміністрації.

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У той же час, як повідомили в прес-службі ГУ МВС в Донецькій області, міліція почала перевірку за фактом руйнування пам'ятника.

Інформація про факт руйнування пам'ятника внесена в Єдиний журнал обліку Краматорського райвідділу міліції.

Нагадаємо, 17 квітня під час ходи "Краматорськ - це Україна" в місті знесли пам'ятник Леніну.